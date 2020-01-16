Збірна футбольних ветеранів України побореться за Кубок легенд у Батумі

Збірна футбольних ветеранів України візьме участь у Кубку легенд, присвяченому вшануванню пам’яті відомого функціонера, менеджера УЄФА з роботи з національними асоціаціями Давида Петріашвілі.

Змагання проходитимуть 19 січня в Батумі (Грузія) у сучасному палаці спорту. Про це повідомляє пресслужба УАФ.

За престижний трофей змагатимуться шість ветеранських збірних у двох групах:

група А - Україна, Іспанія, Туреччина;

група В - Грузія, УЄФА, ФІФА.

За кожну з чотирьох національних збірних виступатимуть найкращі футболісти, які в різні роки захищали честь своїх країн, а за команди ФІФА та УЄФА — представники інших країн Європи та світу.

Збірна ветеранів України вирушить до столиці Грузії під керівництвом тренера Володимира Лозинського. На поле в синьо-жовтих футболках вийдуть: Віталій Рева, Олег Собуцький, Владислав Ващук, Володимир Єзерський, Руслан Ротань, Едуард Цихмейструк, Віталій Мандзюк, Микола Іщенко, Богдан Шершун, В’ячеслав Шевчук, Олексій Бєлік, Андрій Донець та Андрій Хомин.

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Кубок легенд проводиться у Грузії з 2017 року та є одним із найпрестижніших футбольних турнірів серед ветеранів у Європі. У перших двох розіграшах, у січні 2017 та 2018 років, переможцями ставали господарі — футболісти збірної Грузії, 2019 року почесний трофей здобула Туреччина. Збірна України посідала в попередніх розіграшах друге та третє місця.

Фото: АВФУ