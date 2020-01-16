Берінчик втретє захищатиме титул інтернаціонального чемпіона WBO 22 лютого
Подія відбудеться 22 лютого в ТРЦ “Термінал” (Бровари) під час першого 2020 року вечора боксу компанії братів Кличків "K2 Promotions Ukraine". Про це повідомила пресслужба компанії в Instagram.
“Головною подією боксерського шоу стане захист титулу інтернаціонального чемпіона за версією WBO у легкий вазі Денисом Берінчиком. Цього вечора в ринг також вийдуть: Дмитро Митрофанов, Макс Бурсак, Мішико Беселія, Юрій Вишняков, Василь Чеботар та інші”, - йдеться в повідомленні.
22 лютого в ТРЦ «Термінал» (Бровари) відбудеться перший в цьому році вечір боксу компанії братів Кличків "K2 Promotions Ukraine". Головною подією боксерського шоу стане захист титулу Інтернаціонального чемпіона за версією WBO у легкий вазі Денисом Берінчиком @berinchyk (12-0-0, 7 КО). Цього вечора в ринг також вийдуть: Дмитро Митрофанов, Макс Бурсак, Мішико Беселія, Юрій Вишняков, Василь Чеботар та інші. Квитки @karabas_com #internationalwbo #берінчик #беринчик #berinchyk #денисберинчик #mytrofanov #митрофанов #беселія #беселия #beselia #бурсак #bursak #k2promotions #k2ukraine #бокс #boxing
Нагадаємо, у жовтні 2019 року Денис Берінчик успішно захистив титул інтернаціонального чемпіона в легкій вазі за версією WBO в бою з мексиканцем Патрісіо Лопесом Морено. Поєдинок тривав усі 12 раундів і завершився перемогою українця - 120:108, 120:108, 120:109. Денис Берінчик залишився непереможеним боксером і здобув 12-ту перемогу.