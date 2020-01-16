Берінчик втретє захищатиме титул інтернаціонального чемпіона WBO 22 лютого

Український інтернаціональний чемпіон WBO у легкій вазі Денис Берінчик наступний захист титулу проведе у лютому.

Подія відбудеться 22 лютого в ТРЦ “Термінал” (Бровари) під час першого 2020 року вечора боксу компанії братів Кличків "K2 Promotions Ukraine". Про це повідомила пресслужба компанії в Instagram.

“Головною подією боксерського шоу стане захист титулу інтернаціонального чемпіона за версією WBO у легкий вазі Денисом Берінчиком. Цього вечора в ринг також вийдуть: Дмитро Митрофанов, Макс Бурсак, Мішико Беселія, Юрій Вишняков, Василь Чеботар та інші”, - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, у жовтні 2019 року Денис Берінчик успішно захистив титул інтернаціонального чемпіона в легкій вазі за версією WBO в бою з мексиканцем Патрісіо Лопесом Морено. Поєдинок тривав усі 12 раундів і завершився перемогою українця - 120:108, 120:108, 120:109. Денис Берінчик залишився непереможеним боксером і здобув 12-ту перемогу.