У турнірі “Странджа-2020” візьмуть участь 18 боксерів збірної України

Визначився склад збірної України з боксу для участі в міжнародному турнірі “Странджа-2020”, який стартує в Софії (Болгарія) 21 січня.

18 боксерів збірної України візьмуть участь у змаганнях в Софії у рамках підготовки до ліцензійних турнірів на Олімпійські ігри 2020 року у Токіо. Про це повідомляє пресслужба Федерації боксу України.

До складу національної збірної України увійшли:

чоловіки - Дмитро Замотаєв (52 кг), Микола Буценко (57 кг), Ярослав Харциз (63 кг), Євген Барабанов (69 кг), Олександр Хижняк (75 кг), Степан Грекул (81 кг), Максим Коц (81 кг), Сергій Горсков (91 кг), Цотне Рогава (+91 кг), Дмитро Ловчинський (+91 кг);

жінки - Тетяна Коб (51 кг), Юлія Циплакова (57 кг), Сніжана Холодкова (57 кг), Марина Мальована (60 кг), Анна Охрей (60 кг), Марія Бова (69 кг), Анна Лисенко (69 кг), Анастасія Чорноколенко (75 кг).

71-й міжнародний турнір найвищої категорії “Странджа-2020” триватиме в Болгарії до 25 січня. За попередньою інформацією, участь у цьогорічних змаганнях візьмуть найсильніші боксерські збірні світу. Саме цей турнір стане своєрідною “генеральною репетицією” боксерів перед кваліфікаційними стартами на Ігри-2020.

“Турнір в Болгарії для мене – це чудова можливість переглянути дівчат в поєдинках з потужними опонентками, саме змагання в Софії дадуть нам остаточну відповідь - хто представлятиме Україну на Європейському ліцензійному турнірі в Лондоні”, - зазначив головний тренер жіночої збірної України Сергій Гордієнко.

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Як повідомлялося, кваліфікаційні континентальні змагання проходитимуть 1 січня - 30 квітня. Безпосередньо європейський турнір прийматиме Лондон (Англія) 13 - 23 березня (спортивна арена - Copper Box arena, Queen Elizabeth Olympic Park). Світовий боксерський турнір пройде 13 - 24 травня 2020 року в Парижі (Франція).

Головні змагання чотириріччя Олімпійські ігри-2020 пройдуть в Токіо (Японія) з 24 липня по 9 серпня 2020 року.