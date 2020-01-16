Стаховський не зміг пробитися у фінал кваліфікації Australian Open

Українець Сергій Стаховський достроково зачохлив ракетку у кваліфікації першого в сезоні турніру серії Grand Slam - Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу (Australian Open) у Мельбурні.

За вихід фінал відбору 34-річний Стаховський (152-й номер світового рейтингу) поступився 22-річному чилійцю Алехандро Табіло (№208) - 6:2, 2:6, 3:6, повідомляє Укрінформ. У першому очному протистоянні суперники провели на корті 1 годину 50 хвилин. Читайте також: Визначилися суперниці українок в основній сітці Australian Open Путівку до основної сітки Australian Open Табіло розіграє з італійцем Матео Віолою (№231), який обіграв француза Максима Жанвьє (№201) - 7:6 (8:6), 6:4. Основний турнір Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу пройде з 20 січня по 2 лютого.