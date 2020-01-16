Лопатецька вийшла до другого кола відбору Australian Open-2020

16-річна українська тенісистка Дар'я Лопатецька виграла свій перший матч на "дорослих" змаганнях.

Харків'янка дебютувала у кваліфікації турніру Grand Slam - Відкритого чемпіонату Австралії і перемогла досвідчену швейцарку Конні Перрен - 6:2, 6:2, повідомляє Укрінформ.

Поєдинок тривав 1 годину 13 хвилин.

Наступною суперницею Дар'ї стане 18-річна Кетрін Макналлі зі США.

А ось 17-річна киянка Марта Костюк на старті відбору за 1 годину 34 хвилини поступилася росіянці Натальї Віхлянцевій - 5:7, 2:6.

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Як інформувало агентство, стартове коло кваліфікаціі також подолала 19-річна уродженка Луцька Катаріна Завацька. За 1 годину 35 хвилин вона здолала кітаянку Мя Шуюе - 6:3, 0:6, 6:2 і тепер зустрінеться з американкою Сачією Вікері.