“Баварія” запропонувала “Шахтарю” €25 млн за Додо - ЗМІ

Мюнхенський футбольний клуб “Баварія” зробив пропозицію донецькому “Шахтарю” щодо бразильського захисника Додо.

“Баварія” запропонувала “Шахтарю” 25 млн євро за 21-річного бразильського футболіста. Про це повідомляє Goal.com.

“Баварія” (Мюнхен) розпочала переговори щодо придбання молодого правого захисника Додо. Видання дізналося, що німецький клуб вже зробив пропозицію на суму 25 мільйонів євро донецькому “Шахтеру”, який у свою чергу хоче отримати як мінімум 30 мільйонів євро”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Додо виступає за “Шахтар” з початку 2018 року, його придбання коштувало донецькому клубу 2 млн євро.

У нинішньому сезоні Додо відіграв у 17 матчах за “Шахтар”, забив 2 м’ячі і зробив 3 результативні передачі. "Шахтар" пішов на зимову перерву на першому місці в чемпіонаті України з 14-очковою перевагою над київським "Динамо".