Українки програли італійкам у фіналі футзального турніру у Львові

Жіноча збірна України з футзалу посіла друге місце на домашньому турнірі Lviv Freedom Cup у Львові.

Підопічні Олега Шайтанова у фінальному матчі поступилися команді Італії. Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Поєдинок Україна — Італія відбувся 15 січня і завершився з рахунком 2:4 (1:2).

Голами відзначилися: Гриценко (5), Шульга (29) — Бутіма (12, 20), Беллі (23, з пенальті), Адаматті (26).

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Нагадаємо, що участь у змаганнях у Львові брали шість збірних у двох групах: Україна, Угорщина, Фінляндія, Чехія, Італія, Словаччина.