Кіченок із Мірзою пробилися у півфінал турніру WTA в Гобарті

Українсько-індійський дует Надія Кіченок - Санія Мірза вийшов до півфіналу парного розряду на турнірі Жіночої тенісної асоціації (WTA) в Гобарті (Австралія) з призовим фондом $275 тис.

У матчі 1/4 фіналу Кіченок і Мірза завдали поразки американкам Ванії Кінг і Крістіні Макхейл - 6:2, 4:6, 10:4, повідомляє Укрінформ.

Поєдинок тривав півтори години.

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За вихід у фінал змагань Кіченок і Мірза зійдуться з чесько-словенським тандемом Марі Боузкова - Тамара Зіданшек, які обіграли в чвертьфіналі українку Катерину Бондаренко і канадку Шарон Фішман - 6:3, 3:6, 10:4.