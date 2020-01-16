Кіченок із Мірзою пробилися у півфінал турніру WTA в Гобарті
Укрінформ
Українсько-індійський дует Надія Кіченок - Санія Мірза вийшов до півфіналу парного розряду на турнірі Жіночої тенісної асоціації (WTA) в Гобарті (Австралія) з призовим фондом $275 тис.
У матчі 1/4 фіналу Кіченок і Мірза завдали поразки американкам Ванії Кінг і Крістіні Макхейл - 6:2, 4:6, 10:4, повідомляє Укрінформ.
Поєдинок тривав півтори години.
За вихід у фінал змагань Кіченок і Мірза зійдуться з чесько-словенським тандемом Марі Боузкова - Тамара Зіданшек, які обіграли в чвертьфіналі українку Катерину Бондаренко і канадку Шарон Фішман - 6:3, 3:6, 10:4.