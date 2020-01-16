На Кубку світу з біатлону в Рупольдінгу сьогодні - чоловічий спринт

На п'ятому етапі Кубка світу з біатлону сезону в Рупольдінгу (Німеччина) 16 січня відбудеться чоловіча спринтерська гонка на 10 км з двома вогневими рубежами.

Україну в спринті представлятимуть Дмитро Підручний, який отримав 6-й стартовий номер, Артем Прима (25), Антон Дудченко (39), Сергій Семенов (65) і Богдан Цимбал (103), повідомляє Укрінформ. Початок гонки о 15.30 за київським часом. Читайте також: Норвежка Екгофф виграла спринт на етапі Кубка світу з біатлону в Рупольдінгу У програмі п'ятого етапу Кубка світу з біатлону також класичні естафети (17-18 січня) і гонки переслідування (19 січня).