На Кубку світу з біатлону в Рупольдінгу сьогодні - чоловічий спринт

На Кубку світу з біатлону в Рупольдінгу сьогодні - чоловічий спринт

Укрінформ
На п'ятому етапі Кубка світу з біатлону сезону в Рупольдінгу (Німеччина) 16 січня відбудеться чоловіча спринтерська гонка на 10 км з двома вогневими рубежами.

Україну в спринті представлятимуть Дмитро Підручний, який отримав 6-й стартовий номер, Артем Прима (25), Антон Дудченко (39), Сергій Семенов (65) і Богдан Цимбал (103), повідомляє Укрінформ.

Початок гонки о 15.30 за київським часом.

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У програмі п'ятого етапу Кубка світу з біатлону також класичні естафети (17-18 січня) і гонки переслідування (19 січня).

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