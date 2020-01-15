Норвежка Екгофф виграла спринт на етапі Кубка світу з біатлону в Рупольдінгу

Жіночою спринтерською гонкою в Рупольдінгу (Німеччина) стартував п'ятий етап Кубка світу з біатлону сезону 2019/20.

Переможницею спринту на 7,5 км з двома вогневими рубежами стала норвежка Тіріль Екгофф, яка з чистою стрільбою подолала дистанцію за 18 хвилин 55,5 секунди, повідомляє Укрінформ.

Другий результат показала шведка Ганна Еберг (29,7 секунди відставання), третій час у лідера загального заліку Кубка світу італійки Доротеї Вірер (+36,8 секунди).

Кращою серед українських біатлоністок стала Юлія Джима (1 штрафне коло), яка фінішувала 29-ю (+1 хвилина 41,3 секунди). Віта Семеренко (1) посіла 34-е місце, Олена Підгрушна (3) - 40-е, Валя Семеренко (3) - 58-е, Дар'я Блашко (1) - 67-е.

Загалом на старт вийшли 105 біатлоністок.

Чоловічий спринт в Рупольдінгу відбудеться 16 січня.

У програмі п'ятого етапу Кубка світу також класичні естафети (17-18 січня) і гонки переслідування (19 січня).

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Наступні етапи Кубка світу з біатлону пройдуть в словенській Поклюці (23-26 січня), чеському Нове-Место (5-8 березня), фінському Контіолахті (12-15 березня) і норвезькому Голменколлені (20-22 березня).