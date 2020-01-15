Вадим Євтушенко: У "Динамо" не було відбою від спаринг-партнерів

Асистент головного тренера київського футбольного клубу "Динамо" Вадим Євтушенко поділився очікуваннями від зимового навчально-тренувального збору команди в Туреччині, який розпочався сьогодні.

Один з наставників киян зазначив, що у команди не було проблем із пошуком суперників для спарингів, повідомляє Dynamomania.

"Туреччина - найпопулярніше місце, де проходять збори багато клубів з усієї Європи. У Туреччині розвинена індустрія прийому команд на збори. Створюються сприятливі умови. Очікуємо, що нам трохи допоможе погода, і великих труднощів не буде. Що стосується спаринг-партнерів, то відбою від суперників не було. "Динамо" - це бренд, тому багато хто хоче зіграти з нами. У Туреччині готуватиметься основна обойма наших футболістів", - заявив Євтушенко.

Кияни зіграють на першому турецькому зборі шість матчів. 19 січня команда проведе зустріч з польською "Легією", 20 січня - з азербайджанським "Нефтчі", 23 січня - з командою "Вардар" (Північна Македонія), 24 січня - з хорватським "Хайдуком", 27 січня - з білоруським клубом "Динамо" (Брест) та 28 січня - з казахстанським "Кайратом".

Нагадаємо, що перший збір триватиме до 28 січня. Знову до Туреччини "біло-сині" повернуться вже на другий збір 2 лютого.