Лунін до кінця сезону гратиме в іспанському клубі “Реал Ов’єдо”

Український воротар Андрій Лунін, права на якого належать мадридському футбольному клубу “Реал”, перейшов в оренду до клубу “Реал Ов’єдо”.

Про оренду українського футболіста сьогодні, 15 січня, офіційно повідомила пресслужба ФК “Реал Ов’єдо”.

"Реал Ов'єдо" досяг домовленості з "Реалом" про оренду воротаря Луніна до 30 червня 2020 року”. - йдеться в повідомленні.

Український воротар вже провів перше тренування з новою командою, яка готується до завтрашнього матчу проти “Альмерії” (початок — о 22.00).

Нагадаємо, минулого сезону 20-річний воротар збірної України Андрій Лунін виступав на правах оренди за “Леганес”, за який зіграв у семи матчах. В нинішньому сезоні він провів лише два матчі за “Вальядолід”.

Фото: twitter