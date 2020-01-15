Голкіпер "Брюгге": Соболь і Яремчук готові грати на більш високому рівні

Колишнього футбольного голкіпера англійського "Ліверпуля", а нині стража воріт "Брюгге" Симона Міньйоле попросили назвати перспективних гравців бельгійського чемпіонату.

Серед небагатьох, кому досвідчений воротар пророкує велике майбутнє в більш сильних чемпіонатах, є й два футболісти збірної України, повідомляє Zbirna.com.

"Якщо казати про" Брюгге ", то це Мате, Делі, Діатта, Ванакен та Соболь, - сказав Міньйоле. - Ви зараз не знайдете багато лівих захисників, які з успіхом і атакують, і обороняються. Саме через його специфічні якості Соболь, упевнений, буде затребуваний на ринку. Думаю, я обов'язково побачу його в більш сильному чемпіонаті. Хто з інших команд? Роман Яремчук, Джонатан Девід і, можливо, Сандер Берге".

Додамо, що футболіст донецького "Шахтаря" Едуард Соболь виступає за "Брюгге" (на правах оренди) з літа 2019 року, а Роман Яремчук з літа 2017-го підписав чотирирічний контракт із клубом "Гент".