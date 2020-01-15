Козлова поступилася четвертій сіяній в другому колі турніру WTA в Гобарті

Українська тенісистка Катерина Козлова поступилася четвертій сіяній на турнірі WTA International у Гобарті (Австралія).

Поєдинок Катерина Козлова (Україна, Q) - Чжан Шуай (Китай, 4) другого кола турніру Hobart International із призовим фондом 275 тисяч доларів завершився з рахунком 6:4, 1:6, 2:6. Про це повідомляє БТУ.

Матч тривав близько 2 годин. За рахунку 5:3 в першій партії його зупинили через дощ. Після перемоги в першому сеті українка програла по 2 гейми на своїй подачі в другій і третій партіях.

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Турнір у Гобарті триватиме до 18 січня. Його чинною чемпіонкою є Софія Кенін зі США.