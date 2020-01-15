Наставник українських гандболістів прокоментував виліт команди з Євро-2020

Головний тренер збірної України з гандболу Сергій Бебешко прокоментував виліт команди з чемпіонату Європи після вчорашнього поєдинку проти Чехії (19:23).

Сергій Бебешко, зокрема, вважає, що для першого досвіду на чемпіонаті Європи цей результат не такий вже і поганий.

“Вітаю суперників з хорошою грою та виходом до наступного раунду. Хочу подякувати гравцям, які сьогодні билися і хотіли перемогти. Сьогодні наша команда була готова морально, фізично, але забракло знову ж таки реалізації, тому ми завершуємо наш виступ на чемпіонаті Європи. На мій погляд, для першого разу – непогано. Результат, який ми показали, можливо, когось не задовольняє і все ж я дякую команді і дякую уболівальникам, які нас підтримували. Сподіваюсь ми не востаннє на чемпіонаті Європи”, - сказав Бебешко у коментарі пресслужбі Федерації гандболу України.

Нагадаємо, збірній України з гандболу не вдалося вийти з групи на Євро-2020. В останньому турі команді потрібно було перемогти Чехію з різницею у 2 голи, проте голи давалися з величезним трудом і в підсумку — поразка 19:23.

Відео кращих моментів матчу:

Чехія посіла 2 місце і разом з переможцем групи Австрією вийшла у другий етап. Господарі турніру виграли всі три матчі. Північна Македонія (2 очки) – на третьому місці, Україна - четверта.

Повернення на Євро після перерви у 10 років не вийшло для української команди тріумфальним. Втім збірна України здобула важливий досвід, показала, що вміє боротися і точно стала сильнішою, ніж була.