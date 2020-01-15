Наступний бій Усика може відбутися за титул WBO - промоутер

Український боксер у суперважкій вазі Олександр Усик свій наступний поєдинок проведе у березні — квітні. Скоріше за все, це буде бій за титул WBO.

Про це повідомив промоутер Олександр Красюк у коментарі BoxingScene.

“Наступний поєдинок Усика має статися або в березні, або в квітні”, - сказав Красюк.

На початку грудня Ентоні Джошуа переміг Енді Руїса в реванші й повернув собі чемпіонські пояси за версіями WBA, WBO, IBF і IBO. Світова боксерська організація (WBO) зобов'язала Джошуа провести захист титулу в бою з українцем Олександром Усиком. Втім, якщо 30-річний британський боксер відмовиться від титулу WBO, Усик битиметься з наступним у рейтингу організації боксером.

"Якщо наступний поєдинок Усика буде не з Джошуа, швидше за все, це означатиме, що британський боксер відмовився від титулу WBO, щоб не зустрічатися з Усиком. Звичайно, Усик вважає за краще оскаржити вакантний титул WBO у суперважкій вазі проти найвищого в рейтингу доступного суперника, визначеного санкційним органом", - додав Красюк.

Зазначимо, що наступним боксером за рейтингом WBO є новозеландець Джозеф Паркер.

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Раніше промоутер Едді Хірн повідомив, що 28 березня Олександр Усик проведе бій проти британця Дерека Чісори. Місцем проведення поєдинку називалась O2 Arena у Лондоні.

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