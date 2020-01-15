Українські футзалістки вийшли у фінал турніру у Львові
Укрінформ
Жіноча збірна України з футзалу посіла перше місце в групі на турнірі Lviv Freedom Cup-2020 і вийшла у фінал змагань у Львові.
У другому матчі групової стадії, який відбувся 14 січня, підопічні Олега Шайтанова обіграли команду Фінляндії. Про це повідомляє пресслужба УАФ.
Поєдинок Україна — Фінляндія третього туру Lviv Freedom Cup-2020 завершився з рахунком 5:2 (2:2).
Голами відзначилися: Гриценко (6, 18, 28, 37), Шульга (37) — Сутінен (4), Лахтінен (8).
У фінальному матчі українські футзалістки протистоятимуть збірній Італії — переможцю групи В. Поєдинок відбудеться 15 січня і розпочнеться о 16.45.
Фото: АФУ