Українські футзалістки вийшли у фінал турніру у Львові

Жіноча збірна України з футзалу посіла перше місце в групі на турнірі Lviv Freedom Cup-2020 і вийшла у фінал змагань у Львові.

У другому матчі групової стадії, який відбувся 14 січня, підопічні Олега Шайтанова обіграли команду Фінляндії. Про це повідомляє пресслужба УАФ. Поєдинок Україна — Фінляндія третього туру Lviv Freedom Cup-2020 завершився з рахунком 5:2 (2:2). Голами відзначилися: Гриценко (6, 18, 28, 37), Шульга (37) — Сутінен (4), Лахтінен (8). Читайте також: Українські футзалістки з перемоги стартували на турнірі у Львові У фінальному матчі українські футзалістки протистоятимуть збірній Італії — переможцю групи В. Поєдинок відбудеться 15 січня і розпочнеться о 16.45. Фото: АФУ