Україна програла Чехії на гандбольному Євро-2020

Наші гандболісти програли усі три матчі в групі.

Чоловіча збірна України з гандболу програла Чехії 19:23 в третьому турі групового етапу чемпіонату Європи-2020, повідомляє Укрінформ.

У Відні наша гандбольна збірна зіграла третій матч турніру проти Чехії. Незважаючи на дві поразки, українці мали шанси вийти з групи. Однак, лише в першому таймі наша збірна вела в рахунку, після перерви чехи пішли у відрив і довели справу до перемоги – 23:19.

В іншому матчі нашої групи Австрія обіграла Північну Македонію 32:28. Австрія набрала 6 очок і посіла в групі перше місце. Збірна України програла усі три матчі і залишилась на останньому місці в групі.

До наступного раунду чемпіонату з нашої групи вийшли Австрія і Чехія.