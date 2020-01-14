Чемпіон тенісного турніру в Бостаді провалив тест на допінг

24-річний чилійський тенісист Ніколас Джарра провалив допінг-тест.

Тест на допінг був зданий 19 листопада 2019 року під час участі тенісиста в Фіналі Кубка Девіса в Мадриді. Наразі Ніколас Джарра тимчасово відсторонений від виступів на турнірах. Про це повідомляє БТУ.

“У зразку сечі були виявлені заборонені речовини, в тому числі і лігандрол (з'єднання LGD-4033), який використовують для прискорення росту сухої м'язової маси і збільшення силових показників в короткі терміни. Джарра був звинувачений в порушенні антидопінгових правил 4 січня 2020 року і був тимчасово відсторонений від виступів із 14 січня 2020 року”, - йдеться в повідомленні.

На рахунку чилійського тенісиста 3 фінали в АТР-турі, минулого сезону в липні Ніколас виграв свій перший титул в Бостаді. У кваліфікації турніру АТР в Аделаїді минулого тижня він у першому колі обіграв австралійця Джона-Патріка Сміта, після чого програв американцю Томмі Полу.

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Наразі Ніколас Джарра посідає 78 місце в рейтингу Асоціації тенісистів-професіоналів (АТР).