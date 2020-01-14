“Маріуполь” орендував нападника “Шахтаря” Дудіка

23-річний нападник донецького футбольного клубу “Шахтар” Артем Дудік став гравцем “Маріуполя”.

Артем Дудік перейшов до “Маріуполя” на правах оренди, розрахованої до кінця сезону. Про це повідомляє пресслужба ФК “Маріуполь”.

“Першим новачком нашої команди в це міжсезоння став Артем Дудік. Гравець, у якого контракт із “Шахтарем”, виступатиме на правах оренди. Термін угоди розрахований до кінця сезону”, - йдеться в повідомленні.

Артем Дудік підписав контракт із “Шахтарем” 2017 року. Відіграв за молодіжний склад донецької команди 32 матчі, в яких забив 8 м’ячів. Також викликався до молодіжної збірної України. Із березня 2019 року на правах оренди виступав за білоруський “Слуцьк” - 27 матчів, 4 голи.

Фото: sfc-slutsk.by