Харків'янин Орлов вийшов до третього кола турніру ATP у Бангкоку
Укрінформ
Український тенісист Владислав Орлов здобув право грати у третьому раунді змагань ATP Challenger Tour у Бангкоку (Таїланд) із призовим фондом 54 тис 160 дол.
У матчі 2-го кола 24-річний харків'янин обіграв Томіслава Бркича з Боснії і Герцеговини - 6:7 (2:7), 6:4, 6:1, повідомляє Укрінформ.
Суперники провели на корті 2 годині 13 хвилин.
Орлов уперше виступив у другому раунді на турнірах ATP Challenger в одиночному розряді.
Наступним суперником Владислава стане китаєць У Ді, який за півтори години з рахунком 6:1, 7:6 (7:5) обіграв іншого українського тенісиста - Іллю Марченка.