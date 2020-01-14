Харків'янин Орлов вийшов до третього кола турніру ATP у Бангкоку

Український тенісист Владислав Орлов здобув право грати у третьому раунді змагань ATP Challenger Tour у Бангкоку (Таїланд) із призовим фондом 54 тис 160 дол.

У матчі 2-го кола 24-річний харків'янин обіграв Томіслава Бркича з Боснії і Герцеговини - 6:7 (2:7), 6:4, 6:1, повідомляє Укрінформ.

Суперники провели на корті 2 годині 13 хвилин.

Орлов уперше виступив у другому раунді на турнірах ATP Challenger в одиночному розряді.

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Наступним суперником Владислава стане китаєць У Ді, який за півтори години з рахунком 6:1, 7:6 (7:5) обіграв іншого українського тенісиста - Іллю Марченка.