Українські біатлоністи увійшли до ТОП-8 у спринті на ЮОІ-2020

На ІІІ зимових Юнацьких Олімпійських іграх у Лозанні (Швейцарія) сьогодні біатлоністи розіграли медалі в спринті.

Українські біатлоністи Віталій Мандзин і Степан Кінаш увійшли до вісімки найсильніших, повідомляє пресслужба НОК України.

“Наші Віталій Мандзин та Степан Кінаш посіли 5 та 8 місця відповідно. Марк Козак та Сергій Кришталь показали 22-й та 61-й результати”, - йдеться в повідомленні.

Коментуючи свій виступ, Віталій Мандзин зазначив, що радий довести, що український біатлон й на юнацькому рівні має гарну конкуренцію.

“Сьогоднішня гонка була набагато краще, ніж індивідуальна. Сьогодні мені вдалося фінішувати з п'ятим результатом, в індивідуальній гонці я був 48-м. Радий, що мені вдалося показати суперникам, що український біатлон й на юнацькому рівні має гарну конкуренцію та може змагатися на рівні з провідними “біатлонними” країнами світу.

Коли йшов по трасі, тренери кричали, що програю секунду третьому місцю, тому я віддав усі сили, щоб прискоритися. У підсумку, 5 місце, але я дуже задоволений. Вважаю, що це чудовий результат. Емоції переповнюють”, - сказав він після фінішу.

Завтра, 15 січня, представники біатлону розіграють на ЮОІ-2020 медалі у змішаній естафеті.

Як повідомлялося, 9 січня у Лозанні стартували ІІІ зимові Юнацькі Олімпійські ігри, в яких беруть участь 39 спортсменів України у 12 з 16 можливих дисциплін.