Українець Тарас Шелестюк повернеться в ринг 31 січня

34-річний український боксер напівсередньої ваги Тарас Шелестюк, який має на професійному рингу 17 перемог у 17-ти боях, наступний поєдинок проведе 31 січня.

Суперником Тараса стане мексиканець Алехандро Давіла, повідомляє Klitschko-brothers.com.

Суперник українця має 19 перемог (7 - нокаутом), 2 нічиї та 1 поразку.

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Додамо, що Шелестюк є переможцем чемпіонату світу-2011 та бронзовим призером Олімпіади-2012. У своєму 17-му поєдинку в ранзі професіонала він у березні минулого року переміг у США мексиканця Мартіна Мартінеса.