Козлова вибула з боротьби у парній сітці турніру WTA в Гобарті
Укрінформ
Українська тенісистка Катерина Козлова зачохлила ракетку у змаганнях пар турніру WTA International із призовим фондом 275 тис дол у Гобарті (Австралія).
У першому колі Катерина та Магда Лінетт тз Польщі програли бельгійському дуету Кірстен Фліпкенс/Елісон ван Ейтванк - 5:7, 3:6, повідомляє Укрінформ.
Матч тривав 1 годину 15 хвилин.
В одиночній сітці цих змагань уродженка Миколаєва змогла пройти кваліфікацію, у першому колі "основи" обіграла іспанку Сару Соррібес-Тормо (6:2, 6:1) і тепер зустрінеться з китаянкою Чжан Шуай.