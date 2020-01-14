Козлова вибула з боротьби у парній сітці турніру WTA в Гобарті

Українська тенісистка Катерина Козлова зачохлила ракетку у змаганнях пар турніру WTA International із призовим фондом 275 тис дол у Гобарті (Австралія).

У першому колі Катерина та Магда Лінетт тз Польщі програли бельгійському дуету Кірстен Фліпкенс/Елісон ван Ейтванк - 5:7, 3:6, повідомляє Укрінформ.

Матч тривав 1 годину 15 хвилин.

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В одиночній сітці цих змагань уродженка Миколаєва змогла пройти кваліфікацію, у першому колі "основи" обіграла іспанку Сару Соррібес-Тормо (6:2, 6:1) і тепер зустрінеться з китаянкою Чжан Шуай.