Бондаренко і Кіченок вийшли до парних чвертьфіналів турніру у Гобарті

Українська тенісистка Катерина Бондаренко успішно подолала перше коло парних змагань на турнірі WTA в австраліском місті Гобарт із призовим фондом 275 тис дол.

Українсько-канадський дует Бондаренко/Шерон Фічмен обіграв перших сіяних - тайванський тандем Хаоцзін Чжань/Латіша Чжань - 2:6, 6:3, 10:4, повідомляє Укрінформ.

Тенісистки провели на корті 1 годину 20 хвилин.

В 1/4 фіналу Бондаренко і Фічмен зустрінуться з парою Марі Боузкова (Чехія)/Тамара Зіданшек (Словенія).

У парному чвертьфіналі також зіграє й українка Надія Кіченок, яка разом із Санею Мірзою з індії за 1 годину 41 хвилину здолала грузинсько-японський дует Оксана Калашникова/Мію Като - 2:6, 7:6 (7:3), 10:3.

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Наступними суперницями Надії та Сані стануть американки Ваня Кінг/Крістіна Макгейл.

На фото tennisua.org: Катерина Бондаренко.