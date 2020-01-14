Людмила Кіченок не змогла пройти у парі перший раунд турніру WTA в Аделаїді

Українська тенісистка Людмила Кіченок після першого раунду залишає змагання в парі на турнірі Adelaide International (WTA Premier) із призовим фондом 848 тисяч доларів.

Людмила Кіченок та її напарниця китаянка Ян Чжаосюань зазнали поразки від третіх “ракеток” турніру Габріели Дабровські з Канади і хорватки Дар'ї Юрак. Про це повідомляє БТУ.

Поєдинок тривав трохи більше години і завершився з рахунком 1:6, 3:6.

Кіченок і Ян виконали 3 брейки за гру, а їхні суперниці — 7.

Читайте також: Калініна програла стартовий матч у кваліфікації Australian Open

Тенісний турнір в Аделаїді (Австралія) триватиме до 18 січня.