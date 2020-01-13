Фігуристи Анна Чернявська та Олег Муратов задоволені своїми прокатами в Лозанні-2020

Фігуристи Анна Чернявська та Олег Муратов, які на IIІ зимових Юнацьких Олімпійських іграх в Лозанні представляють Україну у змаганнях танцювальних пар, посіли 7 місце.

Сьогодні наші фігуристи продемонстрували довільну програму, за яку отримали 79.37 бала, повідомили Укрінформу у пресслужбі НОК.

"Аня та Олег великі молодці. Вони чудово виконали свої програми. З урахуванням того, що вони виступають в парі лише з квітня, вважаю, що їх сьоме місце на Юнацьких Олімпійських іграх - чудовий результат", - сказала нам наставник Чернявської та Муратова Галина Чурікова.

"Ми приємно здивовані чудовою підтримкою в соцмережах та вражені підтримкою, яка панувала тут в Лозанні на трибунах. Все добре для нас склалося, тож, ми повністю задоволені прокатами в Лозанні. Тим більше, що це наш найкращий результат", - розповіли спортсмени пресслужбі НОК України.

Слід відзначити, за підсумками виступів на IIІ зимових Юнацьких Олімпійських іграх, наша танцювальна пара зуміла покращити власний personal best, як в довільній програмі - з 76.60 бала до 79.37, так і в цілому - з 125.28 до 131.61.

Змагання для фігуристів на IІI зимових ЮОІ ще не завершились. Сьогодні ввечері відбудеться жеребкування серед усіх спортсменів для участі у змішаному турнірі, який відбудеться 15 січня.