Лунін не можє перейти до “Ов’єдо”, але має пропозицію з Бельгії - ЗМІ

Воротар збірної України та іспанського клубу “Вальядолід” Андрій Лунін, права на якого належать мадридському “Реалу”, не може перейти в оренду до клубу “Реал Ов'єдо”.

“Ов'єдо” наразі не має права купувати гравців через ліміт із зарплатами, проте Андрій Лунін може стати гравцем бельгійського клубу. Про це повідомив журналіст AS Ігнасіо Бальядор в ексклюзивному коментарі “Футбол24”.

"Наразі Ліга не дала дозволу. Лунін має пропозиції з-за кордону, і найбільш реальний варіант – Бельгія, якщо переговори з “Ов'єдо” зірвуться", – зазначив Бальядор.

За українського воротаря також готовий поборотися і клуб іспанської Сегунди “Альмерія”.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Андрій Лунін в зимове міжсезоння змінить команду і проведе другу частину сезону в клубі другого іспанського дивізіону (Сегунді) “Реал Ов'єдо”.

В нинішньому сезоні 20-річний український воротар зіграв лише у двох матчах за “Вальядолід”.

Фото: RealValladolid