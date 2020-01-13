Лунін не можє перейти до “Ов’єдо”, але має пропозицію з Бельгії - ЗМІ
“Ов'єдо” наразі не має права купувати гравців через ліміт із зарплатами, проте Андрій Лунін може стати гравцем бельгійського клубу. Про це повідомив журналіст AS Ігнасіо Бальядор в ексклюзивному коментарі “Футбол24”.
"Наразі Ліга не дала дозволу. Лунін має пропозиції з-за кордону, і найбільш реальний варіант – Бельгія, якщо переговори з “Ов'єдо” зірвуться", – зазначив Бальядор.
За українського воротаря також готовий поборотися і клуб іспанської Сегунди “Альмерія”.
Раніше ЗМІ повідомляли, що Андрій Лунін в зимове міжсезоння змінить команду і проведе другу частину сезону в клубі другого іспанського дивізіону (Сегунді) “Реал Ов'єдо”.
В нинішньому сезоні 20-річний український воротар зіграв лише у двох матчах за “Вальядолід”.
Фото: RealValladolid