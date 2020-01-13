За ФК "Олександрія" гратимуть Вантух, Гордієнко і Мишенко

Український клуб Прем'єр-ліги "Олександрія" оголосив про підписання троїх українських футболістів - захисників Романа Вантуха і Богдана Мишенка, а також хавбека Артема Гордієнка.

Як повідомляє офіційний сайт "Олександрії", Вантух перейшов з київського "Динамо" і виступатиме за команду Володимира Шарана на правах оренди до кінця сезону.

Хавбек луганської "Зорі" і молдовського "Шерифа" Гордієнко, а такоже гравець білоруського клубу "Торпедо-БелАЗ" Мишенко підписали з бронзовим призером чемпіонату України повноцінні контракти.

14 січня "Олександрія" відправиться на збір до Туреччини, де до кінця січня проведе п'ять спарингів.

На зимову перерву команда пішла на п'ятому місці у чемпіонаті.

На фото: Артем Гордієнко.