Ястремська: На корті намагалася фокусуватися на собі

Друга "ракетка" України Даяна Ястремська прокоментувала свою перемогу у першому раунді турнірі WTA в Аделаїді проти угорки Тімеї Бабош - 7:5, 6:3.

Одеситка зазначила, що на корті вона намагається не думати про суперницю, а фокусуватися на власній грі, повідомляє BTU.

"Про суперницю я не думала як про "лакілузера ", вона відмінний гравець. Намагалася зберігати свою звичайну концентрацію. Тренер радить мені фокусуватися на собі. Це те, що я намагаюся робити. Прагну показувати хороший теніс, робити все, що в моїх силах. Сьогодні у мене був не найкращий прийом. Постараюся потренуватися і добре підготуватися до наступного матчу", - сказала Даяна.

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У другому раунді турніру в Аделаїді Ястремська (№24 WTA) зустрінеться з Ангелік Кербер з Німеччини (18).