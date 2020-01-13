Фани боксу можуть сфотографуватися з чемпіонським поясом Володимира Кличка

Фанати боксу отримали можливість сфотографуватися з оригінальним чемпіонським поясом Володимира Кличка.

Ексклюзивна пропозиція доступна через спеціальну програму і коштуватиме 150 доларів, повідомляє Klitschko-brothers.com.

“На український ринок вийшла нова програма PayPhone X. Тепер звичайний фан може замовити у зірки спорту або шоу-бізнесу персональне відео-привітання, списатися в соцмережах або поговорити зі своїм кумиром по телефону. Замовити фото з автографом і багато іншого. Серед ексклюзивних пропозицій - можливість сфотографуватися з оригінальним чемпіонським поясом Володимира Кличка. За це задоволення потрібно буде заплатити гривневий еквівалент 150 доларів, після чого приїхати для проведення фотосесії в музей Кличків, який знаходиться на території НСК “Олімпійський” в Києві. Всі виручені кошти підуть на розвиток музею”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що музей найвідоміших українських боксерів Володимира і Віталія Кличків був відкритий 1 червня 2014 року. У музеї представлені понад 100 ексклюзивних трофеїв, включаючи оригінали їх чемпіонських поясів, а під час екскурсії відвідувачам демонструється 30-хвилинне унікальне мотиваційне мультимедійне шоу “Історія однієї мрії”.

За час роботи музею в ньому побували понад 200 тисяч відвідувачів, 70 відсотків з яких діти і школярі.