Сергій Стаховський стартує в кваліфікації Australian Open

У чоловічій відбірковій сітці Відкритого чемпіонату Австралії (Australian Open) виступить один український тенісист.

Суперником 34-річного Сергія Стаховського (153-й номер світового рейтингу) в першому кваліфікаційному раунді став 29-річний словенець Блаж Рола (№143), повідомляє БТУ.

Для суперників це буде перший очний поєдинок.

Особистий рекорд киянина на австралійському мейджорі - третє коло. Востаннє Стаховський виступав в основі Australian Open в 2016 році. У 2017-му Сергій в Австралії не грав, в сезонах 2018-2019 не пройшов кваліфікацію.

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Зустріч Стаховський - Рола відбудеться 14 січня о 7 годині ранку за київським часом.