Олексій Лень набрав 10 очок у матчі НБА "Бруклін" - "Атланта"

Центровий збірної України з баскетболу Олексій Лень взяв участь у черговому матчі НБА своєї американської команди “Атланта Гокс”.

Поєдинок “Бруклін Нетс” - “Атланта Гокс” завершився з рахунком 108:86 (37:16, 33:30, 22:20, 16:20), а Олексій Лень вийшов у ньому з лави запасних і відіграв 16 хвилин. Про це повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.

За час, проведений на майданчику, український бігмен набрав 10 очок (5/5 двоочкових, 0/3 триочкових), зробив 4 підбирання та 1 передачу при 2 фолах.

Відео кращих моментів матчу за участю Олексія Леня:

Наступний матч команда Леня зіграє 15 січня проти “Фінікс Санз”. “Атланта” наразі посідає останнє місце в турнірній таблиці Східної конференції НБА.