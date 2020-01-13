Світоліна зберегла 5 місце в рейтингу WTA

Перша "ракетка" України Еліна Світоліна залишилася на п'ятій сходинці рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA) станом на 13 січня.

Світоліну, в активі якої 5075 очок, випереджають австралійка Ешлі Барті (7547), чешка Кароліна Плішкова (5940), японка Наомі Осака (5496) та румунка Сімона Халеп (5461), повідомляє Укрінформ.

Даяна Ястремська (1820) опустилася на два рядки і посідає 24-е місце.

Читайте також: Катерина Козлова виграла у фіналі кваліфікації турніру WTA у Гобарті

Третій представник України в першій сотні світового рейтингу Катерина Козлова (699) утримує 91-у позицію.