Світоліна зберегла 5 місце в рейтингу WTA
Укрінформ
Перша "ракетка" України Еліна Світоліна залишилася на п'ятій сходинці рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA) станом на 13 січня.
Світоліну, в активі якої 5075 очок, випереджають австралійка Ешлі Барті (7547), чешка Кароліна Плішкова (5940), японка Наомі Осака (5496) та румунка Сімона Халеп (5461), повідомляє Укрінформ.
Даяна Ястремська (1820) опустилася на два рядки і посідає 24-е місце.
Третій представник України в першій сотні світового рейтингу Катерина Козлова (699) утримує 91-у позицію.