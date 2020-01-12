Сербія обіграла Іспанію у фіналі прем'єрного ATP Cup

Першим володарем тенісного турніру ATP Cup стала у неділю команда Сербії.

У фінальноом поєдинку, що завершився в Сіднеї (Австралія), серби з загальним рахунком 2:1 перемогли іспанців, повідомляє Укрінформ.

У першій зустрічі піренеєць Роберто Баутіста-Агут виграв у Душана Лайовича - 7:5, 6:1. Потім рахунок зрівнявся. Друга "ракетка" світу Новак Джокович узяв гору над "номером 1" на планеті Рафаелем Надалем - 6:2, 7:6 (7: 4).

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У парній грі Новак Джокович і Віктор Троїцькі здолали Пабло Кареньйо-Бусту та Фелісіано Лопеса - 6:3, 6:4.