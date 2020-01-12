Українка Данча – п’ята на етапі Кубка світу зі сноуборду
Укрінформ
Це кращий результат Данчі на подібних топ-змаганнях.
Українська сноубордистка Аннамарі Данча на етапі Кубка світу в Скуолі (Швейцарія) зайняла п'яте місце в фіналі паралельного гігантського слалому, повідомляє XSport.
Для українки показаний результат став найкращим на змаганнях подібного рівня. Відзначимо, що в минулому році на цьому турнірі українка стала сьомою.
Нагадаємо, в минулому році Аннамарі Данча стала автором однієї з головних сенсацій чемпіонату світу з фрістайлу та сноуборду, який проходить в американській Юті. 28-річна спортсменка завоювала «срібло» в паралельному слаломі.
Це перша медаль для українського сноуборду за всю історію виступів на чемпіонатах світу.