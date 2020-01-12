Лунін відбив два пенальті і вивів «Вальядолід» до 1/16 фіналу Кубка Іспанії

Український воротар зіграв лише другий матч за «Вальядолід» цього сезону.

У матчі 1/32 фіналу Кубка Іспанії «Вальядолід» на виїзді зустрівся з «Марбельєю», яка виступає в третьому іспанському дивізіоні (Сегунда Б). Представник Ла Ліги обіграв суперника в серії пенальті - 4:1, основний і додатковий час завершились внічию 1:1, повідомляє Укрінформ.

Господарі поля повели в рахунку в кінці першого тайму зусиллями бразильця Пауло Вітора. «Вальядолід» відігрався на 86-й хвилині після точного удару Енеса Унала.

У овертаймах команди голів не забивали. Доля зустрічі вирішилася в серії післяматчевих пенальті, в якій героєм став український голкіпер «Вальядоліда» Андрій Лунін - він відбив два удари з трьох.

Відзначимо, що це був лише другий поєдинок Луніна за іспанський клуб в нинішньому сезоні. Воротар виступає за «Вальядолід» на правах оренди з "Реала".

Наступний матч «Вальядолід» проведе 18 січня проти «Осасуни» в 20-у турі Ла Ліги.