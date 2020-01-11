Сподіваємось, Русин стане основним нападником – Михайличенко

«Динамо» розпочало підготовку до другої частини сезону.

Головний тренер «Динамо» Олексій Михайличенко розповів офіційному клубному сайту про підготовку команди до другої частини сезону. Наставник сподівається, що на зборах молоді гравці і новачки зможуть скласти конкуренцію футболістам основного складу.

«Ми продублювали кожну позицію, хоча при цьому є певні нюанси з травмованими - зокрема, той же Попов, сподіваємося, через пару днів повинен повернутися в загальну групу. Також запросили молодих хлопців, які можуть скласти конкуренцію, і повернули з оренди Русина - сподіваємося, він зможе стати основним нападником.

Крім того, будемо переглядати Каргбо, якого запросили в минулому році, але він не мав права грати за нас, - тому беремо його на збір і покладаємо на нього надії. Сподіваємося, що у нас на кожній позиції буде гідна конкуренція, яка дозволить нам грати краще», - розповів Михайличенко.

10 січня футболісти «Динамо» вийшли з відпустки і провели перше тренування в новому році. 15 січня кияни відправляться на збір до Туреччини, де проведуть шість контрольних матчів.

«Динамо» завершило першу частину сезону УПЛ на другому місці, поступаючись лідеру «Шахтарю» 14 очками.