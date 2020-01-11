Хавбек ФК "Зоря" Нортон може повернутися до Бразилії

Бразильський футбольний клуб "Сеара" зацікавлений у послугах півзахисника луганської "Зорі" Матеуса Нортона.

Команда з міста Форталеза вже запросила у луганчан інформацію про доступність Нортона, стверджує Zoryafc.com.

Після переходу до українського клубу навесні минулого року бразилець взяв участь лише в одному матчі першої команди, решту часу займаючись з дублем і був виставлений на трансфер.

"Сеара" закінчила минулий сезон в чемпіонаті Бразилії на 16-у рядку турнірної таблиці.

У новому році луганський клуб розпрощався з форвардом Пилипом Будківським, (перебрався до чернігівської "Десни") і бразильцем Рафаелем Ратао, якого викупив братиславський "Слован".

Нападник Назарій Русин повернувся до київського"Динамо" після припинення орендної угоди.