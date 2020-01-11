Визначився другий фіналіст тенісного ATP Cup

Другим фіналістом першого в історії ATP Cup стала збірна Іспанії.

На півфінальній стадії іспанці здобули у Сіднеї дострокову перемогу над господарями турніру - командою Австралії, повідомляє Укрінформ.

Переможець протистояння визначився достроково, після одиночних зустрічей. Роберто Баутіста-Агути переграв Ніка Кірйоса (6:1, 6:4), а перша "ракетка" світу Рафаель Надаль здолав Алекса де Мінаура (4:6, 7:5, 6:1).

Парний матч Кріс Гуччоне/Джон Пірс - Пабло Карреньйо-Буста/Фелісіано Лопес вже не має турнірного значення.

Як інформувало агентство, першим фіналістом ATP Cup стала збірна Сербії, яка розгромила Росію - 3:0.

Фінал пройде у Сіднеї 12 січня.