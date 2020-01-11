Нападник «Шахтаря» Мораес може перейти в клуб Серії А

Форвардом збірної України цікавляться «Рома» і «Болонья».

Клуби елітного італійського дивізіону (Серії А) «Рома» і «Болонья» цікавляться нападником «Шахтаря» Жуніором Мораесом, про що повідомляє портал RomaPress.

У Римі форварда збірної України хотіли бачити ще влітку минулого року після призначення колишнього головного тренера «гірників» Паулу Фонсеки наставником «Роми». Тепер перехід Мораеса залежить від подальшої долі в клубі іншого форварда Ніколи Калінича, який поки не має наміру залишати «Рому».

Також «Рома» вичерпала квоти на підписання гравців, які не мають паспорта країн Європейського союзу, але в разі узгодження угоди Мораес міг би отримати такий паспорт у двох державах ЄС.

У свою чергу, представники «Болоньї» спілкувалися з агентом Жуніора, але з офіційною пропозицією не зверталися.

У нинішньому сезоні Мораес зіграв за «Шахтар» 24 матчі. В його активі 17 голів і 7 результативних передач.