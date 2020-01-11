НБА: Лень зробив дабл-дабл, «Атланта» програла «Вашингтону»

Українець оформлює дабл-дабл другу гру поспіль.

«Атланта Хокс» в матчі регулярного чемпіонату Національної баскетбольної асоціації (НБА) програла на виїзді «Вашингтон Візардз» 101:111, повідомляє Укрінформ.

Український центровий «Атланти» Олексій Лень провів на майданчику майже 25 хвилин. В активі Леня дабл-дабл – 10 очок і 14 підбирань. Це його сьомий дабл-дабл в сезоні.

«Атланта» посідає останнє 15-е місце в турнірній таблиці Східної конференції НБА, команда виграла 8 матчів з 39.