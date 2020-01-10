Скелетон: Гераскевич показав кращий результат в кар’єрі на етапі Кубка світу
Укрінформ
Український скелетоніст фінішував восьмим у Ла-Плані.
Український скелетоніст Владислав Гераскевич фінішував на восьмому місці за підсумками четвертого етапу Кубка світу в французькому Ла-Плані. Для українця це кращий результат в кар'єрі, повідомив журналіст Олексій Мандзій в своєму Twitter.
Переможцем етапу став росіянин Олександр Третьяков. На другому місці фінішував латвієць Мартінс Дукурс з відставанням в 0,37 секунди.
У нинішньому сезоні Гераскевич ще не фінішував вище 12-го місця, тому восьма позиція на четвертому етапі є ще й рекордом сезону для українця.
Наступний етап Кубка світу відбудеться 17 січня в австрійському Інсбруку.