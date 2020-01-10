Став відомий склад збірної України на естафети в Обергофі

Став відомий склад збірної України на естафети в Обергофі

Укрінформ
За жіночу команду побіжать Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Валя Семеренко та Олена Підгрушна.

Тренерський штаб жіночої збірної України назвав склад команди на класичну естафету на четвертому етапі Кубка світу в Обергофі. За національну команду побіжать Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Валя Семеренко та Олена Підгрушна, повідомляє Biathlon.com.ua.

Жіноча естафета відбудеться завтра, 11 січня. Початок гонки о 13:00 за київським часом.

Також в суботу в Обергофі відбудеться і чоловіча класична естафета. Старт гонки запланований на 15:15. Склад збірної України: Артем Тищенко, Артем Прима, Антон Дудченко, Сергій Семенов.

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Нагадаємо, що на першому етапі Кубка світу в Естерсунді жіноча збірна України в складі Анастасії Меркушиної, Юлії Джими, Віти Семеренко та Дар'ї Блашко посіла дев'яте місце.

На другому етапі в Гохфільцені українську команду в естафеті представляли Віта і Валя Семеренко, Юлія Джима, Олена Підгрушна. Тоді збірна України фінішувала на четвертій позиції.

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