Став відомий склад збірної України на естафети в Обергофі

За жіночу команду побіжать Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Валя Семеренко та Олена Підгрушна.

Тренерський штаб жіночої збірної України назвав склад команди на класичну естафету на четвертому етапі Кубка світу в Обергофі. За національну команду побіжать Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Валя Семеренко та Олена Підгрушна, повідомляє Biathlon.com.ua.

Жіноча естафета відбудеться завтра, 11 січня. Початок гонки о 13:00 за київським часом.

Також в суботу в Обергофі відбудеться і чоловіча класична естафета. Старт гонки запланований на 15:15. Склад збірної України: Артем Тищенко, Артем Прима, Антон Дудченко, Сергій Семенов.

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Нагадаємо, що на першому етапі Кубка світу в Естерсунді жіноча збірна України в складі Анастасії Меркушиної, Юлії Джими, Віти Семеренко та Дар'ї Блашко посіла дев'яте місце.

На другому етапі в Гохфільцені українську команду в естафеті представляли Віта і Валя Семеренко, Юлія Джима, Олена Підгрушна. Тоді збірна України фінішувала на четвертій позиції.