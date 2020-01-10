Беніто і Жерсон Родрігес не поїдуть на збір «Динамо» в Туреччині
Новачок київського «Динамо» Беніто не полетить з основною командою на перший зимовий збір, повідомляє в Telegram-каналі журналіст Андрій Шахов. В січні нігерієць готуватиметься до сезону в складі молодіжної команди киян.
Також не відправиться на збір нападник Жерсон Родрігес. Раніше повідомлялося, що на футболіста збірної Люксембургу в Києві не розраховують і мають намір здати його в оренду.
При цьому на збори з першою командою полетить інший зимовий новачок команди - форвард юнацької збірної Бельгії Ібрагім Каргбо.
Нагадаємо, сьогодні гравці «Динамо» вийшли з відпустки, а українські футболісти команди вже пройшли медобстеження перед поверненням до тренувань.
15 січня команда Олексія Михайличенка почне тренувальний збір в Туреччині, на якому зіграє шість контрольних матчів.