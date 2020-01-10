Пластун і Безус допомогли "Генту" перемогти у грі з "Інгольштадтом"
Укрінформ
Українські легіонери бельгійського футбольного клубу "Гент" Ігор Пластун та Роман Безус зіграли у товариському поєдинку з німецькою командою "Інгольштадт".
Зустріч закінчилася з рахунком 3:2 на користь бельгійців, повідомляє Zbirna.com.
Поєдинок пройшов 10 січня в іспанській Валенсії на поле комплексу Oliva Nova Beach.
У стартовому складі бельгійської команди з трьох українських легіонерів з'явився лише Роман Безус. Ігор Пластун вийшов на заміну ще у першому таймі, коли наставник "Гента" Філіпп Клеман поміняв увесь склад. Нападник Роман Яремчук у цьому матчі не зіграв.
У складі бельгійців голами відзначилися Лоран Депуатр та Георгій Квілітая (двічі).