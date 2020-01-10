26 травня збірна України з футболу зіграє товариський матч з Кіпром

Визначився суперник національної збірної України з футболу в одному зі спарингів, які вона проведе напередодні старту у фінальному турнірі Євро-2020.

26 травня в Україні відбудеться поєдинок з командою Кіпру, повідомляє пресслужба УАФ. Місто, яке прийматиме матч, буде затверджено пізніше. Читайте також: Де Пена: В Україні силовий футбол, але чимало технічних гравців Нагадаємо, готуючись до чемпіонату Європи, команда Андрія Шевченка також зіграє зі збірними Франції (27 березня, Сен-Дені) та Польщі (31 березня, Хожув).