26 травня збірна України з футболу зіграє товариський матч з Кіпром

26 травня збірна України з футболу зіграє товариський матч з Кіпром

Укрінформ
Визначився суперник національної збірної України з футболу в одному зі спарингів, які вона проведе напередодні старту у фінальному турнірі Євро-2020. 

26 травня в Україні відбудеться поєдинок з командою Кіпру, повідомляє пресслужба УАФ. 

Місто, яке прийматиме матч, буде затверджено пізніше.

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Нагадаємо, готуючись до чемпіонату Європи, команда Андрія Шевченка також зіграє зі збірними Франції (27 березня, Сен-Дені) та Польщі (31 березня, Хожув).

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