Стало відомо, хто нестиме прапор України на ІІІ зимових Юнацьких Олімпійських іграх

Названо прапороносців юнацької команди України на ІІІ зимових Юнацьких Олімпійських іграх.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє НОК України та олімпійська команда.

«Почесну місію нести український прапор на церемоніях відкриття зимових Юнацьких Олімпійських ігор-2020 отримали найбільш титуловані члени нашої команди: бронзовий призер ХІV зимового Європейського юнацького олімпійського фестивалю з біатлону Степан Кінаш та срібна призерка етапу Кубка світу серед дівчат із санного спорту Юліанна Туницька відповідно», - йдеться у повідомленні.

І Степан, і Юліанна зізналися, що для них - це велика несподіванка, але, разом з тим, й велика честь представляти рідну країну на відкритті престижного спортивного форуму.

Як повідомлялося, юна спортсменка, вихованка Тернопільської обласної школи вищої спортивної майстерності, учениця 11-го класу Кременецької школи №1 Юліанна Туницька здобула перемогу на етапі Кубка світу в Німеччині у санному спорті. Ця перемога дала право спортсменці-саночниці стати учасницею III зимових Юнацьких Олімпійських ігор.

17-річний вихованець Харківської біатлонної школи Степан Кінаш завоював бронзу в індивідуальній гонці на 12,5 км на XIV зимовому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі, що проходив у Сараєво у лютому 2019 року.

Відкриття ІІІ зимових Юнацьких Олімпійських ігор, які триватимуть до 22 січня відбудеться сьогодні о 20:30 за київським часом в Швейцарії.