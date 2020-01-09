УЄФА оприлюднив розклад змагань футзальної Ліги чемпіонів

Союз європейських футбольних асоціацій поінформував про розклад змагань Ліги чемпіонів з футзалу у сезоні-2020/2021.

Клуби з найвищим коефіцієнтом отримають перепустку до основного раунду, решта стартуватиме в попередньому. Жеребкування обох стадій відбудеться 4 липня на церемонії у Ньйоні, повідомляє пресслужба УАФ.

Попередній раунд проходитиме з 27 серпня до 1 вересня. Основний раунд, де, найвірогідніше, стартуватиме чемпіон України, триватиме з 8 по 13 жовтня.

Читайте також: Гармаш провів перше тренування у турецькому клубі

Жеребкування елітраунду відбудеться 16 жовтня. Термін проведення матчів - 19-24 листопада.

Фінальний раунд Ліги чемпіонів УЄФА з футзалу проходитиме навесні 2021 року