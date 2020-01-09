Де Пена: В Україні силовий футбол, але чимало технічних гравців

Уругваєць Карлос де Пена був визнаний кращим футболістом київського "Динамо" за підсумками минулого року.

Півзахисник вважає, що український футбол перебуває на підйомі, повідомляє пресслужба ФК "Динамо".

"В Україні переважає силовий стиль, але при цьому є чимало технічних гравців. Без сумніву, український футбол на підйомі, про що свідчить титул чемпіонів світу U20, здобутий юнацькою збірною минулого року, та вихід національної команди до фінальної частини Євро-2020", - заявив уругваєць.

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27-річний де Пена виступає в "Динамо" з квітня 2019 року. Він провів за український клуб 24 матчі і забив 6 м'ячів.